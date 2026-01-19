Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Frică de război în Europa

Frică de război în Europa

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Ianuarie 2026

Majoritatea europenilor (55%) se tem de un mare război, 57% sunt îngrijorați cu privire la armele nucleare, iar 40% de o invazie rusă în ţara lor, conform unui sondaj publicat de centrul de reflecţie Consiliul European pentru Relaţii Externe și Universitatea Oxford, relatează EFE. Din sondaj, efectuat în noiembrie 2025 în 21 de ţări, mai reiese că numai 16% dintre cetăţenii UE consideră SUA un aliat, în timp ce 20% le văd ca pe un inamic. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială