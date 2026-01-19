Manifestare de tradiție demarată în 1971, Forumul Economic Mondial invită anual la Davos șefi de stat, lideri politici, directori de instituții internaționale şi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri,
Vize de imigrare în SUA suspendate
Statele Unite au anunţat îngheţarea tuturor procedurilor de vize de imigraţie pentru 75 de ţări. Potrivit Departamentului de Stat, măsura se aplică din 21 ianuarie şi priveşte cererile de imigrare ale cetăţenilor din ţări ca Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt. Pe listă mai figurează Republica Moldova şi alte ţări europene, precum Albania, Bosnia, Macedonia de Nord, Muntenegru. (C.Z.)