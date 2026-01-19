Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vize de imigrare în SUA suspendate

Actualitate socială
Data: 19 Ianuarie 2026

Statele Unite au anunţat îngheţarea tuturor procedurilor de vize de imigraţie pentru 75 de ţări. Potrivit Departamentului de Stat, măsura se aplică din 21 ianuarie şi priveşte cererile de imigrare ale cetăţenilor din ţări ca Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt. Pe listă mai figurează Republica Moldova şi alte ţări europene, precum Albania, Bosnia, Macedonia de Nord, Muntenegru. (C.Z.)

