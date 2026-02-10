Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Ghid de reducere a risipei alimentare acasă

Ghid de reducere a risipei alimentare acasă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 10 Feb 2026

Patru strategii sunt esenţiale pentru diminuarea risipei alimentare acasă, arată un ghid practic propus de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), potrivit Agerpres. Primul pas este principiul „First In, First Out” (Primul intrat, primul ieşit) din Logistica de depozit, aplicat în frigider, adică „organizarea vizuală: creaţi în frigider o zonă dedicată, numită «consumă-mă cu prioritate», unde vor sta produsele desfăcute sau cele care se apropie de termenul limită, (...) iaurturile sau brânzeturile”, adesea „uitate până se strică”.

A doua strategie se referă la descifrarea corectă a etichetelor: „Există o diferenţă vitală între «A se consuma până la» şi «A se consuma de preferinţă înainte de»”. 

Al treilea principiu este Testul sincerităţii cu „puşculiţa risipei”. Pentru a conştientiza impactul financiar al risipei, Gabriel Sescu, fondatorul FBAR, propune un exerciţiu simplu - de fiecare dată când se aruncă un aliment, se pune contravaloarea lui în bani într-un borcan transformat în „puşculiţa risipei”. La final de lună, suma strânsă arată exact câți bani costă lipsa de organizare. 

Al patrulea principiu se referă la salvarea legumelor ofilite, caz în care „experţii recomandă rehidratarea lor într-un bol cu apă rece şi gheaţă timp de 30-60 de minute. Prin osmoză, acestea îşi vor recăpăta textura crocantă”, arată FBAR.

Citeşte mai multe despre:   Banca de alimente
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială