Ghid de reducere a risipei alimentare acasă

Patru strategii sunt esenţiale pentru diminuarea risipei alimentare acasă, arată un ghid practic propus de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), potrivit Agerpres. Primul pas este principiul „First In, First Out” (Primul intrat, primul ieşit) din Logistica de depozit, aplicat în frigider, adică „organizarea vizuală: creaţi în frigider o zonă dedicată, numită «consumă-mă cu prioritate», unde vor sta produsele desfăcute sau cele care se apropie de termenul limită, (...) iaurturile sau brânzeturile”, adesea „uitate până se strică”.

A doua strategie se referă la descifrarea corectă a etichetelor: „Există o diferenţă vitală între «A se consuma până la» şi «A se consuma de preferinţă înainte de»”.

Al treilea principiu este Testul sincerităţii cu „puşculiţa risipei”. Pentru a conştientiza impactul financiar al risipei, Gabriel Sescu, fondatorul FBAR, propune un exerciţiu simplu - de fiecare dată când se aruncă un aliment, se pune contravaloarea lui în bani într-un borcan transformat în „puşculiţa risipei”. La final de lună, suma strânsă arată exact câți bani costă lipsa de organizare.

Al patrulea principiu se referă la salvarea legumelor ofilite, caz în care „experţii recomandă rehidratarea lor într-un bol cu apă rece şi gheaţă timp de 30-60 de minute. Prin osmoză, acestea îşi vor recăpăta textura crocantă”, arată FBAR.