Ghiduri de colectare a deșeurilor

Data: 14 August 2025

În gospodăriile din județul Buzău din mediul rural vor fi distribuite ghiduri de colectare separată a deşeurilor, printr-o campanie derulată de Consiliul judeţean, alături de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco Buzău 2009 şi Rer Sud. Prin ghid, oamenii sunt informați și despre posibilitatea de a solicita gratuit ridicarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice ori de câte ori au nevoie.

„Acest ghid va fi lansat la începutul lunii septembrie, va ajunge în 126.000 de gospodării din judeţul Buzău”, a declarat directorul ADI Eco Buzău 2009, Mircea Sendruc. (C.Z.)