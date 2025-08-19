Grecia și Bulgaria rămân destinațiile preferate de români

Data: 19 August 2025

În această vară, un român din şase și-a făcut sau va petrece vacanţa în afara României, iar dintre cei care pleacă din țară, trei sferturi aleg Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu FinZoom.ro. Potrivit sondajului, Grecia a fost preferată de 26% dintre respondenţii care au ales concediul în străi­nătate, în timp ce peste 17% preferă Bulgaria, 15,4% Turcia şi 13% Italia. Mai reduse ca procentaj sunt ţări precum Spania (7%), Egipt (5%) şi Franţa (2,5%).

În privinţa mijlocului de transport pe care aleg să îl folosească când merg în vacanţă, 54,5% dintre respondenţi au menţionat autoturismul personal, 22,42% trenul, 12% autocarul şi 11% avionul. Întrebaţi despre partea financiară, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere față de anul trecut a bugetului de vacanță, cu 10% până la 30%, în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut, iar circa 10% vor aloca mai mult cu 10-30%.

Sondajul a fost realizat online, pe un eşantion reprezentativ pentru utilizatorii de internet de circa 1.200 de respondenţi din toată ţara, 58% dintre aceştia fiind salariaţi, peste 70% locuiesc la oraş, 40% au studii superioare sau postuniversitare. (C.Z.)