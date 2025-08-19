Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Grecia și Bulgaria rămân destinațiile preferate de români

Data: 19 August 2025

În această vară, un român din şase și-a făcut sau va petrece vacanţa în afara României, iar dintre cei care pleacă din țară, trei sferturi aleg Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu FinZoom.ro. Potrivit sondajului, Grecia a fost preferată de 26% dintre respondenţii care au ales concediul în străi­nătate, în timp ce peste 17% preferă Bulgaria, 15,4% Turcia şi 13% Italia. Mai reduse ca procentaj sunt ţări precum Spania (7%), Egipt (5%) şi Franţa (2,5%).

În privinţa mijlocului de transport pe care aleg să îl folosească când merg în vacanţă, 54,5% dintre respondenţi au menţionat autoturismul personal, 22,42% trenul, 12% autocarul şi 11% avionul. Întrebaţi despre partea financiară, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere față de anul trecut a bugetului de vacanță, cu 10% până la 30%, în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut, iar circa 10% vor aloca mai mult cu 10-30%.

Sondajul a fost realizat online, pe un eşantion reprezentativ pentru utilizatorii de internet de circa 1.200 de respondenţi din toată ţara, 58% dintre aceştia fiind salariaţi, peste 70% locuiesc la oraş, 40% au studii superioare sau postuniversitare. (C.Z.)

 

