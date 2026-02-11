În primele 10 luni ale anului 2025, aproximativ 11.000 de femei au cerut ajutor din cauza violenței domestice, peste 1.000 de ordine de protecție au fost încălcate, iar 42 de femei și-au pierdut viața în urma vio
Greve de avertisment în primării
Sindicaliștii din peste 1.300 de primării din ţară au fost, ieri, într-o grevă de avertisment de două ore. Printre nemulțumiri sunt reducerea normei funcţionarilor la jumătate și neadoptarea legii salarizării. Greva, inițiată de Sindicatul Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor, a avut loc în paralel cu dezbaterea pe tema reformei administrației organizată de Asociaţia Comunelor din România, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele sindicatului, Dan Cârlan. (C.Z.)