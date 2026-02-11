Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Greve de avertisment în primării

Actualitate socială
Data: 11 Feb 2026

Sindicaliștii din peste 1.300 de primării din ţară au fost, ieri, într-o grevă de avertisment de două ore. Printre nemulțumiri sunt reducerea normei funcţionarilor la jumătate și neadoptarea legii salarizării. Greva, inițiată de Sindicatul Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor, a avut loc în paralel cu dezbaterea pe tema reformei administrației organizată de Asociaţia Comunelor din România, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele sindicatului, Dan Cârlan. (C.Z.)

