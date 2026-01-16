Manifestare de tradiție demarată în 1971, Forumul Economic Mondial invită anual la Davos șefi de stat, lideri politici, directori de instituții internaționale şi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri,
Groenlanda „este un teritoriu european sub protecţia NATO”
O misiune NATO de recunoaştere condusă de Danemarca a fost desfășurată în Groenlanda săptămâna trecută ca răspuns la declarațiile preşedintelui american Donald Trump că vrea să preia controlul insulei, în pofida opoziţiei acestui teritoriu danez autonom, a Danemarcei şi ţărilor europene.
Uniunea Europeană are „o responsabilitate strategică” faţă de Groenlanda, a subliniat joi, la Riga, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-o conferinţă de presă alături de şefa diplomaţiei letone, Baiba Braze, relatează AFP. Groenlanda „este un teritoriu european aflat sub protecţia NATO”, a subliniat Barrot.
După Danemarca, care a trimis pe insulă două avioane de transport de trupe, au mai desfășurat personal militar Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia. Echipa de recunoaștere a Germaniei este formată din 13 persoane și are ca obiectiv evaluarea mijloacelor de a asigura securitatea în faţa ameninţărilor ruse şi chineze în Arctica, a transmis Ministerul german al Apărării, relatează AFP. De asemenea, „vizează adunarea unor informaţii esenţiale privind condiţiile locale pentru posibilităţile de desfăşurare şi de antrenament”. Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, la solicitarea Danemarcei, pentru a se alătura grupului de recunoaştere înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance, potrivit Guvernului de la Londra, scrie dpa. Olanda participă cu un ofiţer de marină, în timp ce Finlanda a desemnat doi ofiţeri pentru Groenlanda. Polonia nu va trimite soldaţi în insulă, a declarat premierul Donald Tusk, adăugând că un atac al unei ţări NATO asupra teritoriului alteia ar fi „sfârşitul lumii aşa cum o ştim”, relatează Reuters.