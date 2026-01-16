Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Groenlanda „este un teritoriu european sub protecţia NATO"

Groenlanda „este un teritoriu european sub protecţia NATO”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Ianuarie 2026

O misiune NATO de recunoaştere condusă de Danemarca a fost desfășurată în Groenlanda săptămâna trecută ca răspuns la declarațiile preşedintelui american Donald Trump că vrea să preia controlul insulei, în pofida opoziţiei acestui teritoriu danez autonom, a Danemarcei şi ţărilor europene. 

Uniunea Europeană are „o responsabilitate strategică” faţă de Groenlanda, a subliniat joi, la Riga, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-o conferinţă de presă alături de şefa diplomaţiei letone, Baiba Braze, relatează AFP. Groenlanda „este un teritoriu european aflat sub protecţia NATO”, a subliniat Barrot.

După Danemarca, care a trimis pe insulă două avioane de transport de trupe, au mai desfășurat personal militar Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia. Echipa de recunoaș­tere a Germaniei este formată din 13 persoane și are ca obiectiv evaluarea mijloacelor de a asigura securitatea în faţa ameninţărilor ruse şi chineze în Arctica, a transmis Ministerul german al Apărării, relatează AFP. De asemenea, „vizează adunarea unor informaţii esenţiale privind condiţiile locale pentru posibilităţile de desfăşurare şi de antrenament”. Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, la solicitarea Danemarcei, pentru a se alătura grupului de recunoaştere înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance, potrivit Guvernului de la Londra, scrie dpa. Olanda participă cu un ofiţer de marină, în timp ce Finlanda a de­semnat doi ofiţeri pentru Groenlanda. Polonia nu va trimite soldaţi în insulă, a declarat premierul Donald Tusk, adăugând că un atac al unei ţări NATO asupra teritoriului alteia ar fi „sfârşitul lumii aşa cum o ştim”, relatează Reuters.

