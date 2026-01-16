Groenlanda „este un teritoriu european sub protecţia NATO”

Data: 19 Ianuarie 2026

O misiune NATO de recunoaştere condusă de Danemarca a fost desfășurată în Groenlanda săptămâna trecută ca răspuns la declarațiile preşedintelui american Donald Trump că vrea să preia controlul insulei, în pofida opoziţiei acestui teritoriu danez autonom, a Danemarcei şi ţărilor europene.

Uniunea Europeană are „o responsabilitate strategică” faţă de Groenlanda, a subliniat joi, la Riga, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-o conferinţă de presă alături de şefa diplomaţiei letone, Baiba Braze, relatează AFP. Groenlanda „este un teritoriu european aflat sub protecţia NATO”, a subliniat Barrot.

După Danemarca, care a trimis pe insulă două avioane de transport de trupe, au mai desfășurat personal militar Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia. Echipa de recunoaș­tere a Germaniei este formată din 13 persoane și are ca obiectiv evaluarea mijloacelor de a asigura securitatea în faţa ameninţărilor ruse şi chineze în Arctica, a transmis Ministerul german al Apărării, relatează AFP. De asemenea, „vizează adunarea unor informaţii esenţiale privind condiţiile locale pentru posibilităţile de desfăşurare şi de antrenament”. Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, la solicitarea Danemarcei, pentru a se alătura grupului de recunoaştere înaintea exerciţiului militar planificat Arctic Endurance, potrivit Guvernului de la Londra, scrie dpa. Olanda participă cu un ofiţer de marină, în timp ce Finlanda a de­semnat doi ofiţeri pentru Groenlanda. Polonia nu va trimite soldaţi în insulă, a declarat premierul Donald Tusk, adăugând că un atac al unei ţări NATO asupra teritoriului alteia ar fi „sfârşitul lumii aşa cum o ştim”, relatează Reuters.