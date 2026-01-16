Guvern provizoriu tehnocrat în Gaza

Data: 19 Ianuarie 2026

Planul de pace în 20 de puncte vizând Gaza trece la faza a doua, al cărei obiectiv este dezarmarea Hamas și refacerea enclavei, a anunțat emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, transmite AFP. Acordul prevede ca, în această etapă, Gaza să fie guvernată provizoriu de un „comitet palestinian tehnocrat şi apolitic”, supervizat de un Consiliu de Pace. Potrivit Guvernului egiptean, s-a ajuns la un „consens” asupra celor 15 tehnocrați din comitetul de guvernare, condus de Ali Shaath (67 de ani). De asemenea, Donald Trump a afirmat că a fost constituit și Consiliul de Pace, din care vor face parte reprezentanţi din Regatul Unit, Germania, Franţa, Italia, Arabia Saudită, Qatar, Egipt şi Turcia, conform Axios. (C.Z.)