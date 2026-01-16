Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Guvern provizoriu tehnocrat în Gaza

Guvern provizoriu tehnocrat în Gaza

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Ianuarie 2026

Planul de pace în 20 de puncte vizând Gaza trece la faza a doua, al cărei obiectiv este dezarmarea Hamas și refacerea enclavei, a anunțat emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, transmite AFP. Acordul prevede ca, în această etapă, Gaza să fie guvernată provizoriu de un „comitet palestinian tehnocrat şi apolitic”, supervizat de un Consiliu de Pace. Potrivit Guvernului egiptean, s-a ajuns la un „consens” asupra celor 15 tehnocrați din comitetul de guvernare, condus de Ali Shaath (67 de ani). De asemenea, Donald Trump a afirmat că a fost constituit și Consiliul de Pace, din care vor face parte reprezentanţi din Regatul Unit, Germania, Franţa, Italia, Arabia Saudită, Qatar, Egipt şi Turcia, conform Axios. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   razboiul din Israel
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială