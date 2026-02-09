Încă un an cu prețuri reglementate la gaze

Data: 10 Feb 2026

Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, aflată în vigoare până la 1 aprilie 2026, va fi urmată pentru încă un an, până la 1 aprilie 2027, de un mecanism de reglementare a tarifelor pentru consumatorii casnici pe tot lanţul - de la producători la transportatori, distribuitori şi furnizori. „Asta înseamnă că preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan într-o confe­rință susținută miercuri seară la Guvern. El a explicat perioada tranzitorie, „cu un preţ administrat pentru consumatorii casnici”, prin nevoia de a proteja cetăţenii „de puseul de inflaţie posibil, care ar putea să apară pe fondul creşterii preţurilor la gaz necontrolate”. „Fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că, din 2027, România va avea un avantaj important, în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaze în Marea Nea­gră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a preţului gazelor şi să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna”, a afirmat Bolojan, citat de Agerpres.

Potrivit premierului, acest lucru înseamnă că anul 2027, când va exista această supraproducție de gaz, ar fi un moment mai potrivit pentru liberalizarea prețului la gaz. În perioada tranzitorie, 1 aprilie 2026 - 1 aprilie 2027, „preţul la gaz va fi administrat pentru toţi consumatorii casnici şi pentru toate CET-urile (...), pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon, dar, aşa cum sunt datele astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziţionează gaze la preţuri sub plafon”, a precizat premierul. El a mai menţionat că, împreună cu ministrul energiei şi cu alţi miniştri, va avea întâlniri săptămâna aceasta cu factorii din domeniu, astfel încât această schemă să fie definitivată.

„Putem să spunem, generic, pentru a înţelege toţi oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje, iar preţul va rămâne la fel ca astăzi”, a explicat joi și ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a subliniat că va prezenta alte detalii tehnice după ce va fi elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă, până la finalul săptămânii.

Decizia de amânare a liberalizării pieței gazelor pentru consumatorii casnici a fost criticată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI). Într-o analiză publicată ieri pe site-ul propriu, asociația susține că introducerea unui preţ administrativ la gaze poate genera noi scumpiri la alimente. „Într-o economie în care sectorul alimentar este puternic dependent de energie, o asemenea evoluţie nu poate rămâne fără consecinţe. Costurile suplimentare se vor regăsi, inevitabil, în preţul alimentelor, cu un impact mediu estimat de aproximativ 5% doar din această componentă”, susține preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă. (C.Z.)