Incendiile de pădure fac ravagii în sudul Europei

Data: 18 August 2025

Mai multe țări din sudul continentului european au activat mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere care au loc pe teritoriile lor, potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Spania a activat miercurea trecută, pentru prima dată în istorie, acest mecanism, solicitând 100 de autospeciale de pompieri, 10 elicoptere uşoare şi 10 elicoptere amfibii. Vinerea trecută erau active 14 incendii extinse de vegetaţie, autorităţile avertizând asupra „condiţiilor nefavorabile” pentru stingerea flăcărilor care au ucis deja şapte persoane şi au distrus 157.000 de hectare, o suprafață comparabilă cu Londra metropolitană, transmite Reuters.

Grecia a activat mecanismul la 12 august şi, ca răspuns, au fost trimise două elicoptere suedeze rescEU aflate în Bulgaria. De asemenea, pompieri prepoziţionaţi din Cehia, Republica Moldova şi România au intervenit la stingerea incendiilor.

În cazul Bulgariei, prin intermediul mecanismului, Cehia, Slovacia, Franţa, Ungaria, România şi Suedia au mobilizat aeronave, inclusiv elicoptere rescEU staţionate în Suedia. De asemenea, Comisia Europeană a activat aeronave din Croaţia, Bulgaria, Italia, Cehia şi Slovacia pentru a ajuta Albania.

În Muntenegru, au intervenit forțe rescEU staţionate în Cehia, Croaţia şi Italia, iar Serbia, Ungaria şi Bosnia şi Herţegovina au trimis aeronave ca parte a unor oferte bilaterale, în timp ce Austria a oferit echipe terestre de stingere a incendiilor.

Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost activat de 16 ori pentru incendii anul acesta, număr deja egal cu activările totale de pe parcursul întregului sezon de incendii din 2024. (C.Z.)

