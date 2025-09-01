Început de campanie electorală în Republica Moldova

Data: 01 Septembrie 2025

Vineri a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative din Republica Moldova, din 28 septembrie. Scrutinul se desfășoară în contextul invaziei ruse din Ucraina și într-o perioadă în care conducerea de la Chișinău vrea să continue pe drumul aderării la Uniunea Europeană. „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei şi, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea şi şansa unui viitor mai bun”, le-a transmis președinta Maia Sandu celor 3,29 milioane de alegători.

Republica Moldova va organiza 2.274 de secţii de votare, dintre care 1.961 în ţară, 12 în localităţile din Transnistria şi 301 în afara ţării. Procesul electoral va fi monitorizat de organizaţii internaţionale, care vor trimite observatori pentru a evalua corectitudinea alegerilor, transmite Moldpres.

Preşedinta Maia Sandu a adresat vineri un mesaj cetăţenilor, cu ocazia începerii campaniei electorale, în care a subliniat importanţa scrutinului. „La 28 septembrie, Moldova îşi va alege Parlamentul pentru următorii patru ani - instituţia în care se va decide direcţia ţării noastre de acum încolo. (...) Am încredere în moldoveni şi în înţelepciunea noastră de a ne apăra libertatea şi viitorul”, a declarat şefa statului. De asemenea, a amintit că cetăţenii au decis în toamna anului trecut introducerea în Constituţie a obiectivului aderării Republicii Moldova la UE. „Este şansa ţării noastre să intre în familia europeană a păcii şi dezvoltării şi avem datoria să nu pierdem această şansă”, a spus ea.

Și premierul Dorin Recean a făcut apel la oameni să nu se lase intimidaţi şi să îşi exercite dreptul la vot, subliniind că statul dispune de capacităţile necesare pentru a proteja integritatea procesului electoral şi a ordinii publice, în ciuda faptului că „Federaţia Rusă a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanţa proteste şi provocări”. El a mai spus, pentru ONE TV, că „presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, iar unul dintre obiective este copleşirea sistemului de guvernare”, subliniind că votul rămâne un instrument pe care nici o influenţă externă nu poate să-l controleze.

Potrivit rezultatelor „Barometrului iData, august 2025”, preluate de Radio Europa Liberă Moldova, patru formațiuni politice - PAS (al președintei Maia Sandu), cu 33,8%, Blocul Patriotic (din care fac parte formațiuni pro-ruse), cu 30,1%, Blocul Alternativa (condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban), cu 10,9%, și Partidul Nostru (al controversatului Renato Usatîi), cu 9,3%, au șanse de a trece pragul electoral și a intra în Parlament. Sondajul arată că PAS, partidul proeuropean aflat la guvernare, va pierde majoritatea pe care o deține în prezent și va fi nevoit să caute un partener de coaliție. Rezultatul scrutinului este, însă, greu de anticipat având în vedere procentul mare al indecișilor, de aproape 40%. (C.Z.)