Inflaţia va creşte „considerabil” în următoarele luni

Data: 10 Iulie 2025

Banca Naţională a României (BNR) a transmis că „rata anuală a inflației va crește considerabil în următoarele luni” din cauza „expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică”, dar şi a majorării cotelor TVA și accizelor începând cu 1 august 2025. Creşterea ratei inflaţiei are efecte negative multiple, precum scăderea consumului şi a puterii de cumpărare ca urmare a majorării preţurilor, creşterea dobânzilor la credite şi reducerea investiţiilor.

Rata anuală a inflaţiei a fost în luna mai de 5,45%, însă, potrivit specialiştilor Băncii Naţionale a României, aceasta „va creşte considerabil în următoarele luni, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor TVA şi a accizelor, situându-se mult deasupra valorilor indicate de prognoza din mai 2025 pe orizontul scurt de timp”.

Totuşi, transmite BNR într-un comunicat publicat pe propriul site, pachetul de măsuri fiscal-bugetare ce va fi implementat din luna august este, în ansamblul său, „de natură să intensifice presiunile dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali pe orizontul mai îndepărtat de timp, în principal prin efectele exercitate asupra cererii agregate, şi să susţină o corecţie relativ rapidă şi consistentă a deficitului de cont curent, cu implicaţii favorabile asupra costurilor de finanţare a economiei şi asupra comportamentului cursului de schimb al leului, inclusiv în perspectivă”.

În afara măsurilor corective, la creşterea ratei inflaţiei contribuie şi conflictele armate din Ucraina şi Orientul Mijlociu, precum şi politicile comerciale adoptate de SUA şi alte state „de natură să afecteze mersul economiei globale şi al comerţului internaţional”.

În acest context, BNR subliniază că „absorb­ţia şi utilizarea fondurilor europene sunt esenţiale pentru contrabalansarea parţială a efectelor contracţioniste ale consolidării bugetare şi ale conflictelor geopolitice/comerciale, precum şi pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziţiei energetice”.

Consiliul de administraţie al BNR a hotărât în şedinţa de marţi, 8 iulie 2025, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

BNR a dat asigurări că monitorizează atent evoluțiile din mediul intern și internațional, iar la nevoie va uzita de a instrumentele de care dispune „în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabi­li­tății financiare”. (O.N.)