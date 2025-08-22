Investiții în irigații la Galați

Data: 22 August 2025

În judeţul Galaţi se află în derulare trei proiecte de modernizare a infrastructurii principale de irigaţii, de peste 100 de milioane de euro, urmând ca proiecte de încă 100 de milioane de euro să primească finanţare tot prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, potrivit directorului executiv al ANIF Galaţi, Adrian Pîrvu, scrie Agerpres.

Investiţiile în execuţie sunt: SPA Dunăre - 18 milioane de euro, cu finalizare în septembrie 2025; Sifon Mălina - 32 milioane, finalizare 2027; Sifon Lozova - 52 milioane, finalizare 2029. (C. Z.)