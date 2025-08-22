Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Investiții în irigații la Galați

Data: 22 August 2025

În judeţul Galaţi se află în derulare trei proiecte de modernizare a infrastructurii principale de irigaţii, de peste 100 de milioane de euro, urmând ca proiecte de încă 100 de milioane de euro să primească finanţare tot prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, potrivit directorului executiv al ANIF Galaţi, Adrian Pîrvu, scrie Agerpres.

Investiţiile în execuţie sunt: SPA Dunăre - 18 milioane de euro, cu finalizare în septembrie 2025; Sifon Mălina - 32 milioane, finalizare 2027; Sifon Lozova - 52 milioane, finalizare 2029. (C. Z.)

