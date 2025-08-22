Sistemul medical, sectorul public, industria alimentară şi industria farmaceutică sunt domeniile în care românii au cea mai mare încredere să lucreze pe timp de criză. La polul opus, cei mai mici indici de
Investiții în irigații la Galați
În judeţul Galaţi se află în derulare trei proiecte de modernizare a infrastructurii principale de irigaţii, de peste 100 de milioane de euro, urmând ca proiecte de încă 100 de milioane de euro să primească finanţare tot prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, potrivit directorului executiv al ANIF Galaţi, Adrian Pîrvu, scrie Agerpres.
Investiţiile în execuţie sunt: SPA Dunăre - 18 milioane de euro, cu finalizare în septembrie 2025; Sifon Mălina - 32 milioane, finalizare 2027; Sifon Lozova - 52 milioane, finalizare 2029. (C. Z.)