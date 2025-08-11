Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Israel vrea să preia controlul în Gaza

Israel vrea să preia controlul în Gaza

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 August 2025

Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat, la Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP şi Reuters. „Vrem să predăm ştafeta unor forţe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne ameninţe”, a spus el.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi seară preluarea Gaza City. Mișcarea reprezintă o escaladare a războiului și un prim pas în planurile de a controla total Fâșia, potrivit BBC. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   razboiul din Israel
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială