Israel vrea să preia controlul în Gaza

Data: 11 August 2025

Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat, la Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP şi Reuters. „Vrem să predăm ştafeta unor forţe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne ameninţe”, a spus el.

Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi seară preluarea Gaza City. Mișcarea reprezintă o escaladare a războiului și un prim pas în planurile de a controla total Fâșia, potrivit BBC. (C. Z.)