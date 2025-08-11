Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar
Israel vrea să preia controlul în Gaza
Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat, la Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP şi Reuters. „Vrem să predăm ştafeta unor forţe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne ameninţe”, a spus el.
Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi seară preluarea Gaza City. Mișcarea reprezintă o escaladare a războiului și un prim pas în planurile de a controla total Fâșia, potrivit BBC. (C. Z.)