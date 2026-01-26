Limitare de viteză în centrul istoric al Romei

Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza pentru a se expune mai puțin accidentelor, dar şi pentru diminuarea poluării, informează Reuters. Noua limită de viteză de 30 km/h, diminuată de la 50 km/h, vizează centrul istoric al oraşului şi a intrat în vigoare la 15 ianuarie. „Vitezele mai mici salvează vieţi”, a declarat pentru cotidianul „Corriere della Sera” directorul transporturilor din Roma, Eugenio Patane, citând date care sugerează că excesul de viteză are o contribuţie de 7,5% în accidentele rutiere din oraş. Patane a transmis, într-un comunicat, că noua limită de viteză va fi implementată gradual în următoarele 30 de zile, pentru a da șoferilor un răgaz să se obişnuiască cu noua măsură. De la alegerea sa în 2021, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a instalat radare suplimentare şi a îndemnat rezidenţii să se bazeze mai puţin pe autoturisme și mai mult pe transportul în comun, în contextul temerilor legate de siguranţă şi de emisii. Scăderea limitei de viteză se aşteaptă să reducă nivelurile de zgomot cu circa 2 decibeli în centrul Romei, au spus autorităţile locale.