Lipsă de încredere în justiție

Data: 22 Ianuarie 2026

Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în justiţie, iar 70,5% își declară neîncrederea (25,7% au destul de puţină încredere şi 44,8% foarte puţină sau deloc), relevă un sondaj INSCOP Research. La întrebarea dacă legea este aplicată la fel pentru toţi, 30,1% au răspuns că în destul de mică măsură (faţă de 25,9% în aprilie 2025), iar 50,1% în foarte mică măsură sau deloc (42,6% în aprilie 2025). Potrivit directorului ­INSCOP Research, Remus Ştefureac, datele arată o ruptură între ataşamentul faţă de ideea de justiţie independentă şi experienţa concretă a cetăţenilor, care percep sistemul ca influențabil şi inechitabil. (C.Z.)