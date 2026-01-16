Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lipsă de încredere în justiție

Data: 22 Ianuarie 2026

Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în justiţie, iar 70,5% își declară neîncrederea (25,7% au destul de puţină încredere şi 44,8% foarte puţină sau deloc), relevă un sondaj INSCOP Research. La întrebarea dacă legea este aplicată la fel pentru toţi, 30,1% au răspuns că în destul de mică măsură (faţă de 25,9% în aprilie 2025), iar 50,1% în foarte mică măsură sau deloc (42,6% în aprilie 2025). Potrivit directorului ­INSCOP Research, Remus Ştefureac, datele arată o ruptură între ataşamentul faţă de ideea de justiţie independentă şi experienţa concretă a cetăţenilor, care percep sistemul ca influențabil şi inechitabil. (C.Z.)

