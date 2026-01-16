Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Locuri de muncă prin ANOFM

Data: 20 Ianuarie 2026

Angajatorii din România oferă, la nivel naţional, 30.131 de locuri de muncă, iar prin reţeaua Eures sunt disponibile 241 de posturi în străinătate, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În ţară, cele mai multe locuri de muncă sunt pentru: curier (2.219); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci faianţă, gresie, parchet (2.071); conducător auto transport (1.846) etc. (C.Z.)

