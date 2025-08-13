Mai multă transparență în spațiul mediatic european

Acesta este scopul Regulamentului European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) intrat în vigoare în toate țările membre UE începând cu 8 august. „În România, aplicarea sa va avea efecte concrete şi benefice, întrucât principiile şi obligaţiile introduse de acest act normativ vor completa şi întări cadrul legislativ existent, aducându-l la un standard unitar european”, a declarat Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, citat de Agerpres.

Principalele îmbunătăţiri aduse în presa din România de către acest regulament sunt creşterea transparenţei proprietăţii şi finanţării media (publicarea datelor privind proprietarii reali şi sursele de venit, inclusiv publicitatea de stat, într-o bază de date accesibilă publicului), protejarea independenţei editoriale (protecţia jurnaliştilor faţă de presiuni nejustificate), reglementarea echitabilă a publicităţii de stat și unificarea standardelor de măsurare a audienţei.