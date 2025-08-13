Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mai multă transparență în spațiul mediatic european

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 13 August 2025

Acesta este scopul Regulamentului European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) intrat în vigoare în toate țările membre UE începând cu 8 august. „În România, aplicarea sa va avea efecte concrete şi benefice, întrucât principiile şi obligaţiile introduse de acest act normativ vor completa şi întări cadrul legislativ existent, aducându-l la un standard unitar european”, a declarat Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, citat de Agerpres.

Principalele îmbunătăţiri aduse în presa din România de către acest regulament sunt creşterea transparenţei proprietăţii şi finanţării media (publicarea datelor privind proprietarii reali şi sursele de venit, inclusiv publicitatea de stat, într-o bază de date accesibilă publicului), protejarea independenţei editoriale (protecţia jurnaliştilor faţă de presiuni nejustificate), reglementarea echitabilă a publicităţii de stat și unificarea standardelor de măsurare a audienţei.

