Mai mulți copii abandonați în spitale

Data: 19 August 2025

În primul trimestru al acestui an, 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în unităţi sanitare, cu 13 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024, conform datelor de pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Cei mai mulți dintre acești copii ajung să fie plasaţi la familii sau la asistenţi maternali. (C.Z.)

