În această vară, un român din şase și-a făcut sau va petrece vacanţa în afara României, iar dintre cei care pleacă din țară, trei sferturi aleg Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia, rezultă dintr-un sondaj
Mai mulți copii abandonați în spitale
În primul trimestru al acestui an, 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în unităţi sanitare, cu 13 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024, conform datelor de pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.
Cei mai mulți dintre acești copii ajung să fie plasaţi la familii sau la asistenţi maternali. (C.Z.)