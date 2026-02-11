Majoritatea europenilor deţin locuinţele în care stau

Peste 94% din populaţia României trăia, în 2024, într-o locuinţă proprietate personală, ceea ce o situează în fruntea statelor UE, potrivit Eurostat. La nivelul Uniunii, 68% dintre locuitori deţineau, în 2024, locuinţa în care trăiau, față de 69% în 2013, în timp ce în România procentul a scăzut de la 96% în 2020 la 95,6% în 2013 și 94,3% în 2024, fiind urmată de Slovacia (93%) şi Ungaria (92%). Doar în Germania, majoritatea (53%) locuieşte cu chirie, în timp ce în Austria 46% sunt chiriași, iar în Danemarca 39%.

Aceleaşi date arată că 51% din populație locuia la casă, în 2024, iar 48% într-un apartament. Irlanda are cea mai mare pondere a populaţiei la casă (90%), urmată de Ţările de Jos şi Belgia (ambele 77%) şi de Croaţia (76%). Cele mai mari ponderi pentru apartamente au fost în Spania (65%), Letonia (64%) şi Malta (63%).

Mărimea medie a unei locuinţe, măsurată ca număr mediu de camere per persoană, era de 1,7 camere per persoană, în 2024, cel mai mare spațiu fiind în Malta (2,2 camere/persoană), Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos (2,1 camere). La polul opus sunt Slovacia şi România (ambele cu 1,1 camere/persoană). România are cel mai mare procent al populaţiei care trăieşte într-o locuinţă aglomerată, 41%, urmată de Letonia - 39% și de Bulgaria - 34%.

