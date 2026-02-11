Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Majoritatea europenilor deţin locuinţele în care stau

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 11 Feb 2026

Peste 94% din populaţia României trăia, în 2024, într-o locuinţă proprietate personală, ceea ce o situează în fruntea statelor UE, potrivit Eurostat. La nivelul Uniunii, 68% dintre locuitori deţineau, în 2024, locuinţa în care trăiau, față de 69% în 2013, în timp ce în România procentul a scăzut de la 96% în 2020 la 95,6% în 2013 și 94,3% în 2024, fiind urmată de Slovacia (93%) şi Ungaria (92%). Doar în Germania, majoritatea (53%) locuieşte cu chirie, în timp ce în Austria 46% sunt chiriași, iar în Danemarca 39%.

Aceleaşi date arată că 51% din populație locuia la casă, în 2024, iar 48% într-un apartament. Irlanda are cea mai mare pondere a populaţiei la casă (90%), urmată de Ţările de Jos şi Belgia (ambele 77%) şi de Croaţia (76%). Cele mai mari ponderi pentru apartamente au fost în Spania (65%), Letonia (64%) şi Malta (63%).

Mărimea medie a unei locuinţe, măsurată ca număr mediu de camere per persoană, era de 1,7 camere per persoană, în 2024, cel mai mare spațiu fiind în Malta (2,2 camere/persoană), Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos (2,1 camere). La polul opus sunt Slovacia şi România (ambele cu 1,1 camere/persoană). România are cel mai mare procent al populaţiei care trăieşte într-o locuinţă aglomerată, 41%, urmată de Letonia - 39% și de Bulgaria - 34%. 
 

