Maramureș: Drumuri agricole refăcute

Data: 08 August 2025

Drumurile agricole de la periferia satelor Sârbi şi Tămaia din comuna Fărcașa, Maramureș, au fost reabilitate de primăria comunei pentru a facilita accesul fermierilor la terenurile cultivate, a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Fermierilor Maramureş, Dorel Pop.

„Unele comune din judeţ fac eforturi financiare pentru a menţine funcţionale drumurile. (…) Au fost şi situaţii în care fermierii s-au apucat să repare drumurile, dar pe distanţe mai mari, lucrurile sunt complicate”, a spus Pop. (C. Z.)

