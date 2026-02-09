Măsuri de protejare a copiilor de „Vestul Sălbatic digital”

Data: 09 Feb 2026

În decembrie anul trecut, Australia devenea prima ţară din lume care oprea copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook. De atunci, în mai puțin de două luni, mai multe state au făcut sau preconizează pași în aceeași direcție, pe măsură ce în lume creşte îngrijorarea privind impactul platformelor online asupra siguranţei şi sănătăţii copiilor.

O analiză realizată de Reuters trece în revistă măsurile decise sau în curs de reglementare în mai multe țări privind prezența copiilor pe rețelele de socializare. În Australia, legea obligă platformele sociale să interzică accesul minorilor până la vârsta de 16 ani; actul normativ a intrat în vigoare la 10 decembrie 2025 şi prevede amenzi de peste 29 milioane de euro pentru companiile care nu se conformează.

Danemarca a anunţat în noiembrie că va interzice media sociale pentru copiii sub 15 ani, însă părinţii vor putea asigura accesul celor care au împlinit 13 ani la anumite platforme. În Franța, este în curs de legiferare în Parlament un act normativ pentru restricționarea până la vârsta de 15 ani. Politicienii francezi au avut în vedere agresiunile online şi pericolele pentru sănătatea mintală.

Minorii de 13-16 ani din Germania vor putea utiliza media sociale doar cu aprobarea părinţilor, iar copiii de până la 14 ani din Italia se vor putea înscrie în media sociale tot cu acordul părinţilor; peste această vârstă, nu este necesar consimţământul parental.

În Norvegia, Guvernul pregăteşte legislaţia pentru stabilirea unui prag absolut de 15 ani pentru crearea de conturi în media sociale. Proiecte similare au fost anunțate recent în Slovenia și Grecia. În Portugalia, lunea trecută a fost depus în Parlament un proiect de lege care stabilește „majoratul digital pentru acces autonom la platforme, servicii, jocuri şi aplicaţii” fixat la 16 ani, iar accesul adolescenţilor de 13-16 ani să fie permis cu acordul părinţilor.

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţea trecută prim-ministrul Pedro Sanchez.

Guvernul său va introduce, de asemenea, un proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal. „Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta. (…) Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitul Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare. (C.Z.)