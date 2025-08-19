Măsuri împotriva redirecționărilor la cabinete private

Data: 19 August 2025

Ministerul Sănătăţii va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienţii vor putea raporta situaţiile în care au fost redirecţionaţi abuziv din­tr-un spital de stat la un cabinet privat, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete.

„Spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că «nu mai sunt locuri», «s-a terminat plafonul», «CT/RMN este stricat», «laboratorul nu funcţionează» - şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit”, a scris ministrul pe Facebook. (C.Z.)