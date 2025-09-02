Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Medicamentele pentru care se schimbă nivelul de compensare

Data: 02 Septembrie 2025

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare la unele medicamente, astfel încât impactul real asupra asiguraţilor să fie cât mai moderat. CNAS dezminte informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte contribuții importante la cumpărarea medicamentelor compensate, de ordinul a 500-600 lei/lună/medicament.

Potrivit CNAS, doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbări privind compensarea. Astfel, vor trece la nivelul de compensare de 20% șapte medicamente (cu Denumirea Comună Interna­țională - DCI) din categoria antihipertensivelor (Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Perindoprilum + Indapamidum, Candesartanum Cilexetil, Nebivololum, Rilmenidinum) și două statine (Rosuvastatinum şi Atorvastatinum). La nivelul de compensare de 50% vor fi medicamentele DCI: Fenofibratum (hipolipemiant), Omeprazolum (prescris în gastroenterologie), combinaţiile Spironolactonum + Furosemidum (antihipertensiv/diuretic) şi Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum (antibiotic).

Dacă propunerile vor fi aplicate, contribuţia personală ar creşte în medie cu circa 9 lei/cutie pentru un medicament din lista celor 13. „Categoriile vulnerabile nu ar fi afectate, menţinându-se nivelul actual de compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor pentru copii, tineri (18-26 ani) care studiază şi nu obţin venituri, gravide, lăuze şi beneficiari de legi speciale, şi de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a preţului medicamentelor din sublista B”, precizează CNAS, potrivit Agerpres. (C. Z.)

