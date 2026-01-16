Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Metode de economisire a energiei

Data: 22 Ianuarie 2026

Multe țări au marcat în această lună, la 10 ianuarie, Ziua reducerii costurilor de energie (National Cut Your Energy Costs Day), o iniţiativă a Alianţei canadiene pentru eficienţă energetică, care-și propune să reamintească populației și firmelor că există metode eficiente de economisire a energiei, cu beneficii atât pentru consumator, cât și pentru mediu.

Printre cele mai importante modalităţi de consum energetic eficient se numără: izolarea şi etanşeizarea clădirii - ajută casa să reţină iarna căldura, iar vara răcoarea, economisind bani la încălzire sau la aerul condiţionat; înlocuirea ferestrelor şi sobelor sau a centralelor vechi cu versiuni noi eficiente energetic; utilizarea căldurii solare, o sursă gratuită, atunci când este posibil; montarea termostatelor şi setarea lor la 25 de grade Celsius vara şi la 20 de grade iarna; utilizarea becurilor de tip LED; pornirea maşinilor de spălat vase sau rufe doar atunci când sunt complet încărcate; deconectarea aparatelor neutilizate.

Fiecare kilowatt-oră pe care îl economisim este unul pe care nu trebuie să-l importăm sau să-l producem, se arată pe site-ul Directoratului UE pentru Energie - energy.ec.europa.eu. Fiecare îmbunătăţire de 1% pe care o realizăm în domeniul eficienţei energetice reduce importurile de gaze din UE cu 2,6%. (C.Z.)
 

