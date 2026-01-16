Metode de economisire a energiei

Data: 22 Ianuarie 2026

Multe țări au marcat în această lună, la 10 ianuarie, Ziua reducerii costurilor de energie (National Cut Your Energy Costs Day), o iniţiativă a Alianţei canadiene pentru eficienţă energetică, care-și propune să reamintească populației și firmelor că există metode eficiente de economisire a energiei, cu beneficii atât pentru consumator, cât și pentru mediu.

Printre cele mai importante modalităţi de consum energetic eficient se numără: izolarea şi etanşeizarea clădirii - ajută casa să reţină iarna căldura, iar vara răcoarea, economisind bani la încălzire sau la aerul condiţionat; înlocuirea ferestrelor şi sobelor sau a centralelor vechi cu versiuni noi eficiente energetic; utilizarea căldurii solare, o sursă gratuită, atunci când este posibil; montarea termostatelor şi setarea lor la 25 de grade Celsius vara şi la 20 de grade iarna; utilizarea becurilor de tip LED; pornirea maşinilor de spălat vase sau rufe doar atunci când sunt complet încărcate; deconectarea aparatelor neutilizate.

Fiecare kilowatt-oră pe care îl economisim este unul pe care nu trebuie să-l importăm sau să-l producem, se arată pe site-ul Directoratului UE pentru Energie - energy.ec.europa.eu. Fiecare îmbunătăţire de 1% pe care o realizăm în domeniul eficienţei energetice reduce importurile de gaze din UE cu 2,6%. (C.Z.)

