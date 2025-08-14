Mii de hectare de vegetație mistuite de incendii

Data: 14 August 2025

Tot mai multe incendii ­extinse de vegetație se înregistrează în această perioadă. La începutul săptămânii, pompierii au intervenit pentru stingerea a 16 incendii mari în şase judeţe (Tulcea, Giurgiu, Mehedinți, Olt, Ilfov, Vâlcea), care au afectat circa 1.075 de hectare, iar în weekendul trecut au fost stinse 588 de incendii, dintre care 439 de arderi necontrolate, suprafaţa arsă fiind de peste 1.500 ha.

Incendiul din Chilia Veche, judeţul Tulcea, izbucnit în 4 august, este încă în curs de localizare. Intervenția pompierilor, dificilă din cauza terenului greu accesibil, este sprijinită de trei elicoptere Black Hawk ale MAI, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Un alt incendiu de amploare, izbucnit luni după-amiază în localitatea Grădinari, Giurgiu, a fost stins după o acțiune de peste 24 de ore. Pagubele includ o suprafaţă de 20 ha de mirişte şi un depozit unde au ars 140 de tone de deşeuri plastice. Au mai fost incendii mari în judeţul Mehedinţi, în localităţile Burila Mică - 100 ha afectate, Vânjuleţ - 200 ha, Izvorălu de Sus - 80 h; în judeţul Olt, la Caracal - 40 ha, Cungrea - 70 ha; în Vâlcea, la Voiceşti - 200 ha etc.

„Misiunile au fost îngreunate de vântul puternic, temperaturile ridicate şi terenul greu accesibil în unele cazuri. Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din alte judeţe, acolo unde s-a impus”, precizează DSU. Pompierii reamintesc cetăţenilor că arderea vegetaţiei uscate este interzisă prin lege și focul în spații deschise se poate răspândi rapid pe suprafeţe întinse, iar în condiţii de caniculă, secetă şi vânt puternic, pericolul ca incendiile să capete proporţii creşte considerabil. (C.Z.)