Milioane de conturi WhatsApp frauduloase create în Asia

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 20 August 2025

Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a detectat şi interzis aproape 7 milioane de conturi în acest an, majoritatea concepute pentru a escroca utilizatorii serviciului de mesagerie, de aceea va adăuga instrumente de protecţie, transmite AFP. „Echipa noastră a identificat conturile şi le-a dezactivat înainte ca organizaţiile criminale care le-au creat să le poată folosi”, a declarat Clair Deevy, manager la WhatsApp, o filială a Meta, alături de Facebook și Instagram, în timpul unei conferinţe de presă.

Potrivit companiei, mesajele frauduloase, care promiteau bani uşori prin investiţii în criptomonede sau locuri de muncă fictive, provin în mare parte din lagăre de muncă forţată conduse de grupuri criminale din Asia de Sud-Est. Clair Deevy a dat exemplul unei operaţiuni derulate în Cambodgia, destructurată de Meta şi OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT. „Escrocii folosesc ChatGPT pentru a genera mesajul iniţial care conţine un link către o conversaţie WhatsApp. Victimele sunt apoi redirecţionate rapid către Telegram, unde li se atribuie o sarcină constând în aprecierea unor videoclipuri de pe TikTok”, a explicat ea. Infractorii încearcă astfel să câştige încrederea victimelor, înainte de a trece la următoarea sarcină: depunerea de bani în conturi în criptomonede.

Meta a anunţat, de asemenea, adăugarea unei funcţii pentru a avertiza utilizatorii atunci când sunt adăugaţi la grupuri necunoscute de WhatsApp. „Puteţi părăsi grupul fără a revizui conversaţia”, a declarat compania. 

 

