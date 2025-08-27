Pentru mulţi călători, turbulenţele aeriene reprezintă doar un disconfort trecător, însă experții avertizează că frecvenţa lor va creşte, ca efect al schimbărilor climatice, informează AFP. Potrivit
Modificări la paşapoartele simple temporare
Paşapoartele simple temporare vor include, din 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Elementul criptografic va reduce riscurile de utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, arată un comunicat al Guvernului. Măsura nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. (C.Z.)