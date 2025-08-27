Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Modificări la paşapoartele simple temporare 

Data: 27 August 2025

Paşapoartele simple temporare vor include, din 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. Elementul criptografic va reduce riscurile de utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai a­proa­pe de cel al paşapoartelor electronice, arată un comunicat al Guvernului. Măsura nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. (C.Z.)

