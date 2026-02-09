Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Nici o limită pentru arsenalele strategice rusești și americane

Nici o limită pentru arsenalele strategice rusești și americane

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 09 Feb 2026

Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de START III sau New START, a expirat la 5 februarie, marcând un moment de cotitură în istoria descurajării nucleare de după Războiul Rece şi alimentând temerile privind proliferarea înarmării. Este pentru prima dată din 1972, anul încheierii de către URSS şi SUA a tratatului SALT, când lumea nu mai este protejată de un sistem de control al armelor strategice aparținând celor două țări.

New START a fost semnat în 2010 de preşedinții rus și american de atunci, Dmitri Medvedev şi Barack Obama, şi reînnoit în februarie 2021 pentru încă 5 ani. În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus extinderea limitelor stipulate în tratat pentru încă un an: maximum 1.550 de focoase nucleare active, 700 de rachete balistice şi 800 de sisteme de lansare pentru fiecare dintre cele două puteri.

Donald Trump, care a fost reticent de la revenirea sa la Casa Albă să semneze un nou START - considerat cel mai cuprinzător tratat de dezarmare - fără participarea Chinei, nu a răspuns propunerii ruse, notează EFE. Atât China, care deţine 10% din potenţialul combinat de descurajare nucleară al Rusiei şi Statelor Unite, cât şi Franţa şi Regatul Unit au exclus includerea lor într-un tratat mai larg.

Experţii se tem că Rusia şi SUA, care au respectat până acum limitele impuse de tratatele START, îşi vor dubla desfăşurarea de focoase nucleare în lunile următoare. Potrivit unor surse americane, cele două puteri deţin 5.459 (Rusia) şi respectiv 5.177 (SUA) de focoase desfă­șurate, în rezervă sau retrase, 87% din totalul mondial, dar de şase ori mai puţine decât înainte de semnarea primului START în 1991, la sfârşitul Războiului Rece. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială