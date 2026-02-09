Nici o limită pentru arsenalele strategice rusești și americane

Data: 09 Feb 2026

Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de START III sau New START, a expirat la 5 februarie, marcând un moment de cotitură în istoria descurajării nucleare de după Războiul Rece şi alimentând temerile privind proliferarea înarmării. Este pentru prima dată din 1972, anul încheierii de către URSS şi SUA a tratatului SALT, când lumea nu mai este protejată de un sistem de control al armelor strategice aparținând celor două țări.

New START a fost semnat în 2010 de preşedinții rus și american de atunci, Dmitri Medvedev şi Barack Obama, şi reînnoit în februarie 2021 pentru încă 5 ani. În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus extinderea limitelor stipulate în tratat pentru încă un an: maximum 1.550 de focoase nucleare active, 700 de rachete balistice şi 800 de sisteme de lansare pentru fiecare dintre cele două puteri.

Donald Trump, care a fost reticent de la revenirea sa la Casa Albă să semneze un nou START - considerat cel mai cuprinzător tratat de dezarmare - fără participarea Chinei, nu a răspuns propunerii ruse, notează EFE. Atât China, care deţine 10% din potenţialul combinat de descurajare nucleară al Rusiei şi Statelor Unite, cât şi Franţa şi Regatul Unit au exclus includerea lor într-un tratat mai larg.

Experţii se tem că Rusia şi SUA, care au respectat până acum limitele impuse de tratatele START, îşi vor dubla desfăşurarea de focoase nucleare în lunile următoare. Potrivit unor surse americane, cele două puteri deţin 5.459 (Rusia) şi respectiv 5.177 (SUA) de focoase desfă­șurate, în rezervă sau retrase, 87% din totalul mondial, dar de şase ori mai puţine decât înainte de semnarea primului START în 1991, la sfârşitul Războiului Rece. (C.Z.)