Noua „ordine competitivă”, în dezbatere la Davos

Data: 19 Ianuarie 2026

Manifestare de tradiție demarată în 1971, Forumul Economic Mondial invită anual la Davos șefi de stat, lideri politici, directori de instituții internaționale şi reprezentanţi de top ai mediului de afaceri, pentru discuții pe subiecte de geopolitică şi economie mondială. Exclusivista conferință din acest an începe astăzi, iar dezbaterile și reuniunile care se vor desfășura de-a lungul săptămânii au ca temă „Spiritul dialogului”.

La Forum şi-au confirmat participarea 64 de şefi de stat şi de guvern, circa 60 de miniştri ai economiei sau finanţelor, 30 de miniştri ai comerţului şi tot atâția şefi ai diplomaţiilor, precum şi 850 de directori de mari companii, în total în jur de 3.000 de participanţi din 130 de ţări.

Preşedintele american Donald Trump va veni la Davos, într-un moment în care administrația sa contestă ordinea economică şi geopolitică globală, transmit AFP, EFE şi Reuters. „Suntem bucuroşi să-l primim din nou pe preşedintele Trump”, care va fi „însoţit de cea mai mare delegaţie americană” venită vreodată la Davos, a declarat la o conferinţă de presă directorul executiv, norvegianul Borge Brende, care a preluat anul trecut conducerea Forumului Economic Mondial de la fondatorul său, Klaus Schwab. În delegaţia americană vor fi Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui SUA pentru Orientul Mijlociu, Rusia şi Ucraina, precum şi ginerele lui Trump, ­Jared Kushner, emisar special în Fâşia Gaza şi Ucraina. La ediţia de anul trecut, Trump doar a avut o intervenţie prin legătură video.

China, a doua cea mai mare economie a lumii, va avea de asemenea o prezenţă puternică la Davos, cu o delegaţie condusă de vicepremierul He Lifeng, a confirmat Borge Brende. Printre participanţii notabili la conferinţa ce se desfăşoară între 19 și 23 ianuarie se mai numără preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, şase dintre cei şapte şefi de stat sau de guvern din grupul G7, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.

Forumul de la Davos este precedat, în fiecare an, de publicarea unui Raport privind riscurile globale. Potrivit raportului din 2026, prezentat miercurea trecută, confruntarea geoeconomică (18%) şi conflictele dintre state (14%) sunt principalele ameninţări curente, scrie EFE. Raportul, bazat pe răspunsurile a 1.300 de lideri şi experţi globali, relevă, de asemenea, pesimism pentru viitor, 50% dintre respondenţi fiind îngri­jorați că va fi o lume turbulentă până în 2028, iar 57% pe termen lung, între 2026 şi 2036, conform raportului.

„O nouă ordine competitivă prinde contur, pe măsură ce marile puteri încearcă să-şi asigure sferele de influenţă”, a declarat Borge Brende, la lansarea raportului, adăugând că reuniunea de la Davos va fi vitală pentru construirea „punţilor necesare” în acest context. (C.Z.)