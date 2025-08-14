Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nu dezvăluiți date confidențiale la telefon

Nu dezvăluiți date confidențiale la telefon

Actualitate socială
Data: 14 August 2025

Tentativele de fraudă prin telefon (vishing) s-au înmulțit, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care recomandă oamenilor să nu furnizeze niciodată nimănui date confidenţiale la telefon.

„Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi. (...) Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911”, a transmis DNSC pe pagina sa de socializare. (C.Z.)

