Nu dezvăluiți date confidențiale la telefon

Data: 14 August 2025

Tentativele de fraudă prin telefon (vishing) s-au înmulțit, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care recomandă oamenilor să nu furnizeze niciodată nimănui date confidenţiale la telefon.

„Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi. (...) Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911”, a transmis DNSC pe pagina sa de socializare. (C.Z.)