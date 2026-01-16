Numere de telefon pentru salvarea oamenilor fără adăpost

Data: 20 Ianuarie 2026

În contextul în care vremea se menține geroasă, autoritățile locale își reiau apelul către cetățeni să nu rămână indiferenți dacă observă persoane în dificultate. La București, administratorul public Lucian Judele i-a îndemnat pe bucureşteni să sune la numărul 021 9524, disponibil non-stop, dacă văd oameni fără adăpost pe stradă. „Temperaturile foarte scăzute vor continua, mai ales noaptea şi dimineaţa, iar pentru persoanele fără adăpost fiecare oră petrecută afară devine o luptă. Dacă vedeţi pe cineva dormind pe stradă, epuizat sau în dificultate, nu întoarceţi privirea. Un simplu telefon la 021 9524, disponibil non-stop, poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, a scris Judele, pe pagina sa de Facebook.

Şi Primăria Sectorului 1 a anunțat că la numărul 0734.454.543 pot fi semnalate cazurile de persoane fără adăpost. În centrul din şoseaua Odăi nr. 3-5, beneficiarii au parte de căldură, hrană, igienă personală şi odihnă, a informat autoritatea locală, potrivit Agerpres.

În sectorul 2, Direcţia de Asistenţă Socială poate fi sesizată la 021 9862. „Echipele Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 2 sunt pe teren non-stop şi pot interveni rapid pentru a oferi adăpost, mâncare caldă şi siguranţă. Un apel poate salva o viaţă”, a scris instituţia, pe Facebook.

În sectorul 6, la Direcţia de Asistenţă Socială, numărul 0731.624.849 funcţionează în permanenţă. Săptămâna trecută, instituţia a identificat opt oameni fără adăpost în sectorul 6. Printre aceștia se numără „domnul V.”, de 47 de ani, care a ajuns să doarmă învelit în cartoane, în apropierea unei staţii de metrou, în urma unui accident de muncă recent, care l-a lăsat fără loc de muncă şi fără bani de chirie. (C.Z.)