„O călătorie a credinţei” lansată în Bulgaria

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Mitropolit al Sofiei, Daniil, au lansat la 4 august un traseu de pelerinaj numit „Făcătorul de minuni din Rila” şi o iniţiativă mai largă de turism religios: „O călătorie a credinţei”. Cu această ocazie, Radev și-a exprimat speranța că proiectul va atrage mii de pelerini din Bulgaria şi din străinătate, promovând în acelaşi timp istoria milenară, cultura, tradiţiile şi natura uimitoare a ţării, scrie agenția BTA, citată de Agerpres. „Aş dori să îl felicit pe Sanctitatea Sa Patriarhul Daniil pentru lansarea iniţiativei «O călătorie a credinţei». Sunt încrezător că, dincolo de această rută tradiţională de pelerinaj la Mănăstirea Rila, vom avea noi trasee care vor conecta şi uni întreaga Bulgarie”, a spus preşedintele Radev.

El a remarcat că legătura dintre siturile sacre şi istorice ale Bulgariei oferă o cale către dezvoltarea morală şi spirituală. „Astăzi, doar împreună putem susţine virtuţile tradiţionale ale Bulgariei, cum ar fi munca asiduă, integritatea, umanitatea şi justiţia, rezistând împotriva tuturor relelor”, a adăugat Radev.

Primul proiect din cadrul inițiativei este traseul de pelerinaj „Făcătorul de minuni din Rila”. Pe parcursul mai multor zile, sute de pelerini vor urma o parte din drumul pe care au fost transportate moaştele Sfântului Ioan de Rila - de la Rotonda Sfântului Gheorghe din Sofia la Mănăstirea Rila (foto), unde se află şi astăzi.