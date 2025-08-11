O zi a Limbii Române în Ucraina

Data: 11 August 2025

Aflată în vizită oficială în Ucraina, ministrul de externe, Oana Ţoiu, a avut joi întâlniri cu preşedintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali de rang înalt ai țării vecine. În cadrul discuțiilor cu omologul său, Andrii Sybiha, Oana Țoiu a subliniat importanţa drepturilor educaţionale, religioase şi la liberă asociere a persoanelor aparţinând minorităţilor naționale şi s-a referit la contribuţia etnicilor români din Ucraina şi a ucrainenilor din România la apropierea celor două ţări.

„Salut în acest sens intenţia autorităţilor ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a afirmat aceasta, potrivit unui comunicat al MAE. (C. Z.)