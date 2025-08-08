Obligativitate pentru legumicultorii din programul Tomata

Data: 08 August 2025

Dolj este unul dintre județele, alături de Olt, Galați și Giurgiu, din care provin cei mai mulți fermieri care accesează Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate. În acest an, s-au înscris aproape 1.700 de legumicultori doljeni cu o suprafaţă totală cultivată de 560,5 hectare, din care cu roșii pe 203,55 hectare. Pentru beneficiari, contul deschis în platforma dezvoltată de Ministerul Agriculturii pentru monitorizarea producătorilor din Tomata este o cerinţă obligatorie și în acest an.

Anul acesta, 1.692 de fermieri din judeţul Dolj s-au înscris pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate. Ei au cultivat vinete, ardei, castraveţi, fasole verde sau tomate pe 560,5 hectare, peste o treime (203,55 hectare) fiind dedicate tomatelor. Potrivit datelor furnizate Agerpres de Direcţia Agricolă Dolj, bazinele legumicole din judeţ cu cei mai mulţi fermieri în Tomata sunt Desa (462 fermieri), Poiana Mare (127 fermieri), Dăbuleni (361 fermieri), Teasc (194 fermieri), Ciupercenii Noi (92 fermieri). Suprafaţa minimă de înscriere în program a fost 1.000 mp cultivaţi cu legume, iar ajutorul acordat este de 1.500 de euro la 1.000 mp de legume, cu respectarea cerințelor privind fiecare tip de cultură.

Recent, Ministerul Agriculturii a transmis o adresă direcţiilor judeţene din ţară prin care rea­min-tește că producătorii de tomate în spaţii protejate trebuie să aibă un cont deschis în platforma Sistem Informatic Integrat de Management şi Monitorizare (SIMM) „Modul Tomate - TrasTom”, unde să introducă permanent date privind tratamentele fitosanitare aplicate, cantităţile recoltate şi comercializate, pe fiecare parcelă în parte.

„Producătorii înregistraţi în platforma TrasTom în anul 2024 vor introduce datele aferente anului 2025 utilizând acelaşi cont de utilizator deja creat. Producătorii care nu au fost înregistraţi în 2024 se vor înscrie în anul 2025 şi trebuie să acceseze platforma online pentru a-şi crea un cont nou de utilizator. În platformă se vor introduce doar date privind cultura de tomate, nu şi alte legume. Termenul-limită pentru introducerea datelor este 15 octombrie 2025”, a transmis Direcţia Agricolă Dolj.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea înscrierii în platformă, reprezentanţii Direcţiei Agricole Dolj spun că au găsit modalități de a acorda consultanţă fie direct la sediu, fie prin intermediul primăriilor sau al cooperativelor agricole. „Realitatea este că mulţi fermieri nu se pot descurca singuri să îşi creeze acest cont pe platformă, motiv pentru care îi sprijinim în acest sens. Anul trecut au venit la sediul nostru, iar anul acesta am solicitat şi primăriilor şi unor cooperative agricole (cum este la Desa, de exemplu) să îi sprijine”, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Direcţiei Agricole Dolj, Alexandra Şomîcu. (C.Z.)