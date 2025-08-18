Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Penurie de apă în Anglia

Penurie de apă în Anglia

Actualitate socială
Data: 18 August 2025

Deficitul de apă din Anglia este unul „de importanţă naţională”, ţara înregistrând cele mai secetoase prime şase luni ale anului după 1976, a anunţat Agenţia britanică de mediu (EA), potrivit AFP. Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, arată EA, acestea confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă şi cu scăderea randamentelor agricole. 

„Ne vom confrunta cu o lipsă tot mai mare de apă în următorul deceniu”, a declarat Emma Hardy, secretarul pentru Apă, adăugând că guvernul intenţionează să construiască noi rezervoare. (C.Z.)

 

