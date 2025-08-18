Președinții american și rus Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri seară la Anchorage, Alaska, într-un summit care a durat mai puțin decât era planificat și care nu s-a încheiat cu o declaraţie
Penurie de apă în Anglia
Deficitul de apă din Anglia este unul „de importanţă naţională”, ţara înregistrând cele mai secetoase prime şase luni ale anului după 1976, a anunţat Agenţia britanică de mediu (EA), potrivit AFP. Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, arată EA, acestea confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă şi cu scăderea randamentelor agricole.
„Ne vom confrunta cu o lipsă tot mai mare de apă în următorul deceniu”, a declarat Emma Hardy, secretarul pentru Apă, adăugând că guvernul intenţionează să construiască noi rezervoare. (C.Z.)