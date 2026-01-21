Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peste 15.000 de ordine de protecție provizorii 

Data: 21 Ianuarie 2026

Anul trecut, poliţiştii au intervenit la 138.385 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 67.010 în mediul urban şi 71.335 în rural, a anunţat Poliţia Română. Numărul infracțiunilor asociate fenomenului a fost de 49.660, în scădere de la 59.345 (-16,3%) în 2024, iar dintre acestea, 54% (26.877 de fapte penale) au fost din categoria „lovire sau alte violenţe”. Totodată, poliţiştii au emis 15.856 de ordine de protecţie provizorii, iar instanţele judecătoreşti 15.680 de ordine de protecţie, din care 5.904 provenite din ordine provizorii. (C.Z.)

