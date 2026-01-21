Luni, România a atins un vârf de consum de gaze, de 9.235 MW instant, cel mai mare din ultimii patru ani, arată autoritățile. Din cauza gerului, în patru localităţi din județul Suceava erau luni 700 de
Peste 15.000 de ordine de protecție provizorii
Anul trecut, poliţiştii au intervenit la 138.385 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 67.010 în mediul urban şi 71.335 în rural, a anunţat Poliţia Română. Numărul infracțiunilor asociate fenomenului a fost de 49.660, în scădere de la 59.345 (-16,3%) în 2024, iar dintre acestea, 54% (26.877 de fapte penale) au fost din categoria „lovire sau alte violenţe”. Totodată, poliţiştii au emis 15.856 de ordine de protecţie provizorii, iar instanţele judecătoreşti 15.680 de ordine de protecţie, din care 5.904 provenite din ordine provizorii. (C.Z.)