Piața chiriilor din marile orașe

Data: 20 August 2025

Cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi este Bucureştiul, iar diferenţele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste şi în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună, potrivit unei analize. Odată cu începerea noului an universitar şi relocările specifice perioadei, dar și în contextul economic actual, este foarte probabilă creşterea preţurilor la chirii în această toamnă, în special în centrele universitare, consideră directorul de marketing al platformei Imobiliare.ro.

În București, cele mai accesibile chirii sunt în Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună), iar cele mai ridicate în Primăverii, unde locuinţele de lux sunt închiriate, în medie, cu 2.900 euro/lună, arată analiza Imobiliare.ro. „Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul oraşului”, precizează reprezentanţii platformei.

În Cluj-Napoca, cele mai scumpe zone sunt Sopor, zona centrală, şi Andrei Mureşanu, unde se achită, în medie, 600-650 euro/lună, mai accesibile fiind chiriile din cartiere ca Someşeni, Mănăştur sau Dâmbul Rotund (500 euro/lună în medie pentru un apartament).

În Braşov, pentru un apartament cu două camere chiria medie lunară este de 500 de euro, iar pentru trei camere de 640 euro/lună. Chiriile cele mai mari sunt în Drumul Poienii (990 euro/lună în medie), în timp ce locuințele din cartierul Tractorul pot fi închiriate cu 550 euro/lună.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, în Timișoara, apartamentele din centrul oraşului şi bulevardul Take Ionescu se închiriază cu 550 euro/ lună, cele din apropierea Facultăţii de Medicină cu 490 euro/ lună, iar din Buziaş cu 300 de euro.

La Constanţa, proprietăţile vechi rămân majoritare, cele mai multe oferte de închiriere fiind în Tomis Nord (600 euro/lună), în timp ce în Sibiu, cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona bulevardului Mihai Viteazul şi în centru, unde chiriile medii sunt de 400-500 de euro lunar.

Pe piața chiriilor din Iași, cele mai scumpe oferte sunt în centrul oraşului (550 euro/lună), Copou şi Podul de Fier (500 euro/lună), la polul opus aflându-se cartierele Frumoasa sau Canta, cu chirii medii de 355-370 euro/ lună.

„Piaţa chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes a anului, odată cu revenirea studenţilor şi relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă şi contextul economic actual: creşterile de taxe şi inflaţia pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiţionale s-au diminuat. În acest climat, mulţi proprietari vor încerca să îşi maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creştere a preţurilor din această toamnă, mai ales în marile centre universitare şi oraşele cu cerere mare de locuinţe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, potrivit Agerpres. (C. Z.)