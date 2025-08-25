Plan de denuclearizare a peninsulei coreene

Data: 25 August 2025

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dezvăluit joi, cu câteva zile înainte de întâlnirea de astăzi de la Casa Albă cu preşedintele Donald Trump, un plan în trei pași pentru denuclearizarea Coreei de Nord, informează EFE.

„Direcţia politică este denuclearizarea peninsulei coreene. Prima etapă este îngheţarea programului nuclear şi de rachete al Phenianului. A doua etapă este reducerea (acestor arme) şi a treia etapă este denuclearizarea”, a spus Lee, potrivit biroului preşedinţiei sud-coreene. (C. Z.)