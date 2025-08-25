Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Plan de denuclearizare a peninsulei coreene

Data: 25 August 2025

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dezvăluit joi, cu câteva zile înainte de întâlnirea de astăzi de la Casa Albă cu preşedintele Donald Trump, un plan în trei pași pentru denuclearizarea Coreei de Nord, informează EFE.

„Direcţia politică este denuclearizarea peninsulei coreene. Prima etapă este îngheţarea programului nuclear şi de rachete al Phenianului. A doua etapă este reducerea (acestor arme) şi a treia etapă este denuclearizarea”, a spus Lee, potrivit biroului preşedinţiei sud-coreene. (C. Z.)

