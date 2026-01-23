Plante aromatice și legume „de apartament”

Data: 23 Ianuarie 2026

Un spaţiu suficient luminat şi o temperatură de peste 20 de grade Celsius pot asigura, într-un apartament, condiţiile minime necesare unei culturi de legume sau de verdeţuri pentru consum pe timp de iarnă, arată specialiştii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău. În plus, pe lângă asigurarea hranei, plantele pot avea un efect benefic asupra purificării aerului.

„Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece, cum ar fi legumele, verdeţurile care nu sunt pretenţioase şi nu sunt nici atât de sensibile la deficitul de lumină. (...) Tomata denumită popular tomata drops are fructe mici şi tufa mică şi poate fi cultivată în ghiveci. Putem cultiva ardei iuţi de ghiveci care arată foarte bine. Avem un soi care trece prin trei stadii de culoare, practic debutează cu mov, pe urmă roşu, verde, trece prin mai multe stadii de culoare. Pe urmă, plantele aromatice sunt interesante, cum ar fi mărarul, pătrunjelul. Busuiocul nu ar trebui să lipsească din nici o gospodărie, pentru că avem atât de multe soiuri cu arome deosebite. (...). Pe urmă, sigur, avem cimbru peren care poate fi cultivat fără probleme în ghivece”, a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Pentru a putea realiza o mică grădină de apartament pe timp de iarnă se recomandă o temperatură de 20-22 de grade. Sunt plante care rezistă însă şi la temperaturi mai scăzute, directorul BRGV amintind salata sau menta, care suportă bine și deficitul de lumină.

Pe lângă faptul că pot fi consumate, plantele cultivate în locuinţă pot avea şi un rol de protecţie. „Este bine şi ar trebui ca la fiecare geam să fie o plantă. Acestea ajută la starea de sănătate, la purificarea aerului”, consideră Costel Vînătoru. (C.Z.)