Dolj este unul dintre județele, alături de Olt, Galați și Giurgiu, din care provin cei mai mulți fermieri care accesează Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate. În acest an, s-au în
Platformă APIA pentru fermieri
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a semnat contractul de finanţare, de 93,58 de milioane lei, pentru „Portalul unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură”, un proiect de digitalizare destinat simplificării accesului la serviciile APIA.
Platforma va reduce semnificativ birocraţia şi timpul necesar pentru depunerea cererilor sau obţinerea de documente, arată APIA. (C. Z.)