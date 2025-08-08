Platformă APIA pentru fermieri

Data: 08 August 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a semnat contractul de finanţare, de 93,58 de milioane lei, pentru „Portalul unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură”, un proiect de digitalizare destinat simplificării accesului la serviciile APIA.

Platforma va reduce semnificativ birocraţia şi timpul necesar pentru depunerea cererilor sau obţinerea de documente, arată APIA. (C. Z.)