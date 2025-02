Platforma CNAS va redeveni funcțională săptămâna viitoare

Data: 20 Feb 2025

Sistemul informatic din sănătate trece printr-un proces de evaluare, testare și mentenanţă și va reveni la normal săptămâna viitoare. În această perioadă, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim offline, urmând să fie validate ulterior în platformă. Frecventele probleme cu care se confruntă platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt cauzate de vechimea acesteia, de faptul că este subdimensionată, precum și de deficitul de angajați specializați în IT.

Audiată luni la Comisia de IT şi Tehnologia Informaţiei din Camera Deputaţilor, preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Valeria Herdea, a dat asigurări că platforma din sănătate va funcţiona în 7-10 zile. „Suntem în situaţia în care Platforma informatică a sistemului de asigurări de sănătate trece printr-un proces de mentenanţă. Pacienţii îşi pot primi serviciile medicale, am luat legătura cu furnizorii de servicii medicale, cu colegii noştri medici de familie. (…) În cursul săptămânii viitoare sperăm că putem aşeza platforma în picioare, să poată să funcţioneze. Vorbim de o platformă veche de 20 de ani, vorbim de o platformă care are disfuncţionalităţi, este corect s-o recunoaştem”, a afirmat preşedinta CNAS. De asemenea, este în curs de rezolvare „această disfuncţionalitate care persistă vizavi de utilizarea cardului”.

Printre cauzele care stau la baza problemelor de funcționare a sistemului informatic din sănătate se numără resursa umană deficitară în domeniul IT de la CNAS. „Avem în acest moment oameni, dar oamenii din IT, ştiţi foarte bine, nu vin la salariile pe care le putem oferi noi. Asta este o realitate foarte serioasă. Oamenii câştigă de 10 ori mai mult în domeniul IT decât putem oferi noi la Casa de Asigurări”, a explicat Valeria Herdea în fața deputaților din Comisia de IT.

Șefa CNAS a amintit că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS1), iniţiată din 2002, este foarte veche, iar în acest an disfuncţionalităţile au devenit mult mai evidente. Dacă prima platformă a fost proiectată pentru a funcţiona cu aproximativ 10.000-15.000 de furnizori, acum există un număr de 42.000 de furnizori de servicii medicale. „Cred că soluţia este să ajung în PIAS2 cu acest sistem, aşa greu cum merge, dar să ajung să implementez PIAS2, ceea ce şi fac oamenii mei. În momentul acesta, principala mea activitate este să mă calez de un an şi ceva pe supravieţuirea cu acest sistem”, a completat Herdea, menționând că este în pregătire o nouă platformă, cu tehnologie de ultimă generaţie, care va putea deservi 70.000 de furnizori.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis că, în perioada de indisponibilitate a platformei informatice, asiguraţii beneficiază de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale acordate de furnizori offline, fără semnarea cu cardul de sănătate. (C. Z.)