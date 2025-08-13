Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pomi fructiferi între blocuri la Buzău

Actualitate socială
Data: 13 August 2025

Suprafeţe însemnate cu spaţii verzi din municipiul Buzău ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită iniţiativei „Oraşul comestibil” depuse la primărie.

Proiectul, care va fi supus votului Consiliului local, include „identificarea spaţiilor verzi potrivite din oraş, plantarea de pomi fructiferi (meri, pruni, cireşi, nuci) şi arbuşti comestibili, amenajarea a trei grădini urbane comestibile pilot, crearea unei hărţi digitale interactive a plantelor comestibile din oraş”, a transmis, pentru Agerpres, iniția­torul, consilierul local Laurenţiu Stîlpeanu. (C. Z.)

