Pomi fructiferi între blocuri la Buzău

Data: 13 August 2025

Suprafeţe însemnate cu spaţii verzi din municipiul Buzău ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită iniţiativei „Oraşul comestibil” depuse la primărie.

Proiectul, care va fi supus votului Consiliului local, include „identificarea spaţiilor verzi potrivite din oraş, plantarea de pomi fructiferi (meri, pruni, cireşi, nuci) şi arbuşti comestibili, amenajarea a trei grădini urbane comestibile pilot, crearea unei hărţi digitale interactive a plantelor comestibile din oraş”, a transmis, pentru Agerpres, iniția­torul, consilierul local Laurenţiu Stîlpeanu. (C. Z.)