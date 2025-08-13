Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Mitropolit al Sofiei, Daniil, au lansat la 4 august un traseu de pelerinaj numit „Făcătorul de minuni din Rila” şi o
Pomi fructiferi între blocuri la Buzău
Suprafeţe însemnate cu spaţii verzi din municipiul Buzău ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită iniţiativei „Oraşul comestibil” depuse la primărie.
Proiectul, care va fi supus votului Consiliului local, include „identificarea spaţiilor verzi potrivite din oraş, plantarea de pomi fructiferi (meri, pruni, cireşi, nuci) şi arbuşti comestibili, amenajarea a trei grădini urbane comestibile pilot, crearea unei hărţi digitale interactive a plantelor comestibile din oraş”, a transmis, pentru Agerpres, inițiatorul, consilierul local Laurenţiu Stîlpeanu. (C. Z.)