Populația și-a ajustat cheltuielile curente

Data: 02 Septembrie 2025

Românii susţin în proporţie de 84% că situaţia economică actuală a ţării le-a influenţat direct stilul de viaţă, relevă un sondaj realizat de Reveal Marketing Research, citat de Agerpres.

Conform cercetării, 49% dintre cei chestionaţi și-au redus cheltuielile curente, cu alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investiţiile majore, iar 38% au renunţat la vacanţe. În privința comportamentelor de consum, preţul (41%), promoţiile şi reducerile (30%) sunt criteriile esenţiale de decizie. (C. Z.)