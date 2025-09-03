Precizări despre prețul gazelor

Data: 03 Septembrie 2025

Este foarte sigur că în această iarnă factura la gaze nu o să crească, a declarat, vinerea trecută, ministrul energiei, Bogdan Gruia Ivan.

„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze”, a spus Ivan la Digi 24, potrivit Agerpres. El a mai precizat că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare și ajutoarele de încălzire pentru persoanele cu venituri mici. (C. Z.)