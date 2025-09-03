Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Precizări despre prețul gazelor

Data: 03 Septembrie 2025

Este foarte sigur că în această iarnă factura la gaze nu o să crească, a declarat, vinerea trecută, ministrul energiei, Bogdan Gruia Ivan.

„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze”, a spus Ivan la Digi 24, potrivit Agerpres. El a mai precizat că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare și ajutoarele de încălzire pentru persoanele cu venituri mici. (C. Z.)

