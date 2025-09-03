Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate,
Precizări despre prețul gazelor
Este foarte sigur că în această iarnă factura la gaze nu o să crească, a declarat, vinerea trecută, ministrul energiei, Bogdan Gruia Ivan.
„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze”, a spus Ivan la Digi 24, potrivit Agerpres. El a mai precizat că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare și ajutoarele de încălzire pentru persoanele cu venituri mici. (C. Z.)