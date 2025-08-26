Prețuri accesibile pe litoral de la 1 septembrie

Data: 26 August 2025

Cea de-a 47-a ediţie a programului „Litoralul pentru toţi” se desfăşoară în perioada 1-30 septembrie și, potrivit Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, oferă turiștilor tarife mai mici cu până la 60% faţă de vârful sezonului estival.

În general, pachetele includ cazare fără masă sau cu mic dejun, dar unele agenţii au oferte speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive. „Recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid”, a precizat, pentru Agerpres, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

Programul „vine ca un colac de salvare atât pentru turişti, cât şi pentru hotelieri. Turiştii pot achiziţiona vacanţe la tarife reduse, iar hotelierii îşi pot menţine unităţile deschise, cu salariaţi activi”, arată turoperatorul Bibi Touring, care informează, într-un comunicat preluat de Agerpres, asupra ofertelor de care pot beneficia cei interesați. Astfel, la un hotel de 3 stele în Mamaia, pachetul cu mic dejun inclus costă 75 lei/persoană/noapte, în Eforie Sud, tot la 3 stele, fără masă, cazarea este 80 lei persoană/noapte, iar la 3 stele all inclusive, tariful este de 237 lei persoană/noapte.

Şi agenţia Paradis Vacanţe de Vis participă la program, cu oferte care încep de la 80 lei/cameră/noapte la hoteluri de 2 stele şi 100 lei/noapte la 3 stele. Potrivit lui Aurelian Marin, directorul general al agenției, cererea este ușor mai mare faţă de anul trecut, semn că românii apreciază tot mai mult avantajele vacanţelor de septembrie. (C. Z.)