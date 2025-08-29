O linie de finanțare prin PNRR destinată liceelor agricole, cu alocare de circa 43,6 milioane de euro, va fi oprită deoarece proiectele unităților de învățământ nu sunt suficient de avansate, potrivit
Prețuri mai mari la îngrășăminte
Tarifele impuse de Bruxelles importurilor de îngrăşăminte ruseşti îi lovesc pe fermierii europeni, majorându-le costurile de producție, în condițiile în care aceștia se confruntă deja cu energia scumpă şi cu reglementările de mediu, transmite Reuters.
Tarifele au intrat în vigoare, în iulie, la un nivel de 40 de euro pe tona de uree şi azot și vor crește gradual până la 315 euro/tonă în iulie 2028. Potrivit Băncii Mondiale, preţul mediu la uree a crescut cu 26,5% din mai şi până în iulie, ajungând la 496 de dolari tona. Rusia furnizează aproximativ 25% din importurile UE de îngrăşăminte. (C.Z.)