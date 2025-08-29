Prețuri mai mari la îngrășăminte

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 29 August 2025

Tarifele impuse de Bruxelles importurilor de îngrăşăminte ruseşti îi lovesc pe fermierii europeni, majorându-le costurile de producție, în condițiile în care aceștia se confruntă deja cu energia scumpă şi cu reglementările de mediu, transmite Reuters. 

Tarifele au intrat în vigoare, în iulie, la un nivel de 40 de euro pe tona de uree şi azot și vor crește gradual până la 315 euro/tonă în iulie 2028. Potrivit Băncii Mondiale, preţul mediu la uree a crescut cu 26,5% din mai şi până în iulie, ajungând la 496 de dolari tona. Rusia furnizează aproximativ 25% din importurile UE de îngrăşăminte. (C.Z.)

 

