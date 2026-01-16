Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prima „arhivă” de mostre de ghețari

Prima „arhivă” de mostre de ghețari

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 22 Ianuarie 2026

O echipă de cercetători a inaugurat, în Antarc­tica, prima arhivă de gheaţă provenită de la gheţari, informează DPA. Inițiativa are ca scop păstrarea pentru posteritate a mostrelor de gheaţă montană ameninţată de schimbările climatice. 

Primele exponate, depozitate într-o grotă cu o lungime de 35 m şi cu o înălţime şi lăţime de 5 m, săpată în apropierea staţiei de cercetare franco-italiană Concordia, de la Polul Sud, sunt două blocuri provenite din Alpi. Mostrele, luate din Mont Blanc şi Grand Combin, sunt ținute în nişte camere de gheaţă în care temperatura este de minus 51 de grade Celsius.

Călătoria primelor două blocuri de gheaţă ale arhivei către Polul Sud a început la mijlocul lunii octombrie. Cele 1,7 tone metrice de gheaţă au fost transportate întâi cu un vas şi apoi cu un zbor special, la temperaturi foarte scăzute. Mostre de ghețari din Anzi, Munţii Pamir sau Caucaz urmează să fie depuse în arhiva de gheață în următorii 20 de ani, a spus o purtătoare de cuvânt a proiectului de cercetare „Ice Memory”. 

Anul trecut, Serviciul global de monitorizare a gheţarilor de la Universitatea din Zurich a raportat că gheţarii au pierdut 9.200 de gigatone de gheaţă din 1976, cantitate echivalentă cu un bloc de gheaţă cu o grosime de 25 m şi cu o suprafață de mărimea Germaniei. (C.Z.)
 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială