Prima „arhivă” de mostre de ghețari

Data: 22 Ianuarie 2026

O echipă de cercetători a inaugurat, în Antarc­tica, prima arhivă de gheaţă provenită de la gheţari, informează DPA. Inițiativa are ca scop păstrarea pentru posteritate a mostrelor de gheaţă montană ameninţată de schimbările climatice.

Primele exponate, depozitate într-o grotă cu o lungime de 35 m şi cu o înălţime şi lăţime de 5 m, săpată în apropierea staţiei de cercetare franco-italiană Concordia, de la Polul Sud, sunt două blocuri provenite din Alpi. Mostrele, luate din Mont Blanc şi Grand Combin, sunt ținute în nişte camere de gheaţă în care temperatura este de minus 51 de grade Celsius.

Călătoria primelor două blocuri de gheaţă ale arhivei către Polul Sud a început la mijlocul lunii octombrie. Cele 1,7 tone metrice de gheaţă au fost transportate întâi cu un vas şi apoi cu un zbor special, la temperaturi foarte scăzute. Mostre de ghețari din Anzi, Munţii Pamir sau Caucaz urmează să fie depuse în arhiva de gheață în următorii 20 de ani, a spus o purtătoare de cuvânt a proiectului de cercetare „Ice Memory”.

Anul trecut, Serviciul global de monitorizare a gheţarilor de la Universitatea din Zurich a raportat că gheţarii au pierdut 9.200 de gigatone de gheaţă din 1976, cantitate echivalentă cu un bloc de gheaţă cu o grosime de 25 m şi cu o suprafață de mărimea Germaniei. (C.Z.)

