Producţie slabă de miere în acest an

Data: 22 August 2025

Apicultorii sunt nemulțumiți de creșterea TVA-ului, de la 11% la 21%, la mâncarea şi medicamentele pentru albine, mai ales în condițiile în care producţia de miere este din nou slabă, iar albinele nu reuşesc să se hrănească din surse proprii. Stuparii susţin că de anul trecut sunt nevoiţi să ajute cu hrană familiile de albine pentru a le menține în viaţă și pentru ca acestea să aibă rezerve la intrarea în iarnă. Producţia de miere din 2025 ar putea fi cea mai slabă din ultimii 40 de ani, potrivit apicultorilor hunedoreni.

Vicepreşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) Hunedoara, Tiberiu Korb, susține că încă de anul trecut au fost probleme, deoarece „florile nu au secretat nectar, nu au avut polen”. „Ne-am trezit în toamna anului trecut, iar apoi în iarna şi primăvara anului 2025 cu mortalităţi foarte mari şi depopulări. Una peste alta, în acest an, începând din primăvară, a fost o lipsă totală de cules care s-a manifestat pe tot parcursul lui 2025. O lipsă care nu a mai fost niciodată. Lucrez de 40 de ani în domeniul ăsta şi nu am avut niciodată aşa o lipsă de cules”, a declarat recent, pentru Agerpres, Tiberiu Korb.

El a explicat că producţia de miere este mai mică cu cel puţin 70% faţă de anul trecut, în condiţiile în care şi 2024 a fost unul cu pierderi determinate de vreme. Frigul s-a repetat în prima jumătate a acestui an, afectând în special culesul la florile de salcâm şi la tei.

„Din păcate, anul ăsta în România nu s-a făcut nici o lingură de miere de salcâm, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Şi aşa a continuat tot anul, fără cules, cu hrăniri ca să nu moară familiile de albine de foame, în timpul verii. În luna iulie, câteva stupine s-au deplasat la cules de floarea-soarelui, în Banat, şi acolo, într-adevăr, s-a făcut ceva miere, dar numai în cazul apicultorilor care au reuşit să plece în pastoral”, a arătat vicepreședintele ACA Hunedoara.

Potrivit apicultorului hunedorean, familiile de albine nu au hrană din surse proprii, iar aceasta trebuie asigurată din turte sau siropuri, până la intrarea în iarnă. „Vă daţi seama ce costuri, de anul trecut, din iulie - august, să tot hrăneşti familiile de albine ca să nu moară de foame. Şi, pe urmă, să aibă rezerve ca să intre în iarnă. În condiţiile astea, normal că s-a cerut ca TVA-ul la produsele pentru hrănirea albinelor, siropuri, turte, să nu fie mai mare de 11%. (…) Măcar atât să se facă pentru apicultura românească, pentru că familia de albine este singura care nu este subvenţionată. S-a dat un ajutor de minimis, de câţiva lei. Măcar atât să se facă, să nu se scumpească biostimulatorii pentru familiile de albine”, a conchis Korb. El a mai arătat că situaţia este una la nivel naţional şi că de la nivelul conducerii ACA s-a trimis o notă Guvernului în care se menţionează problemele crescătorilor de albine. (C. Z.)