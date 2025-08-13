Profesorii sindicaliști vor protesta în timpul anului școlar

Data: 13 August 2025

Reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ au avut, luni, la Guvern, o discuție de o oră și jumătate cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul educaţiei, Daniel David, pe tema măsurilor din Legea nr. 141/2025 cu impact asupra educaţiei, respectiv creşterea normei de predare cu două ore pe săptămână, creşterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora.

La finalul întâlnirii, liderii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLÎ), federațiilor „Spiru Haret” şi „Alma Mater” au anunţat că, având în vedere că nu au obţinut nici un angajament din partea Guvernului că va revizui deciziile, protestele vor lua amploare.

„Am demonstrat că toate aceste măsuri vor avea efecte negative atât asupra colegilor, cât şi asupra elevilor. Având în vedere faptul că nu avem nimic concret, nu putem să spunem altceva decât că protestele vor continua şi vor lua amploare după ce începe şcoala, după ce vor reveni profesorii la clasă”, a declarat preşedintele FSLÎ, Simion Hăncescu, la ieşirea de la Guvern, potrivit Agerpres.

La întâlnire, premierul Ilie Bolojan a explicat că măsurile „sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei”. Prim-ministrul a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, de la 18 la 20 de ore, plasează România în media europeană din acest punct de vedere. „Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschişi să facem simplificări în sistemul de învăţământ pentru ca timpul şi energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educaţional”, a menţionat șeful Executivului, citat de Agerpres. (C. Z.)